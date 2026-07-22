PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Niederwalddenkmal beschmiert - Polizei ermittelt wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht Zeugen +++ Dutzende Reifen von Betriebsgelände entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Niederwalddenkmal beschmiert - Polizei ermittelt wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, Rüdesheim am Rhein, Am Niederwald, Montag, 20.07.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verunstalteten Unbekannte Teile des Niederwalddenkmals mit Farbe. Am Dienstagmorgen fielen die drei Schriftzüge in weißer und roter Farbe auf und wurden der Polizei gemeldet. Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich ersten Schätzungen nach auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Dutzende Reifen von Betriebsgelände entwendet, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Dienstag, 14.07.2026 bis Dienstag, 21.07.2026

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche haben Reifendiebe in Taunusstein-Wehen zugeschlagen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten die Diebe das Gelände eines Autohandels in der Platter Straße und entwendeten dort etwa 56 Reifen samt Aluminiumfelgen, welche unter einem Carport gelagert worden waren. Der Abtransport des Diebesguts muss entsprechend mit einem Fahrzeug erfolgt sein.

Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

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