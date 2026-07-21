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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kinder werfen mehrfach Steine von Brücke +++ Graffitis auf Mauern gesprüht

Bad Schwalbach (ots)

1. Kinder werfen mehrfach Steine von Brücke, Taunusstein-Hahn, Bundesstraße 54 (Magistrale) Montag, 20.07.2026, 16:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben Kinder mehrere Steine von einer Fußgängerbrücke auf die darunterliegende Bundesstraße 54 geworfen und mindestens ein Fahrzeug getroffen. Gegen 16:20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über mindestens drei Kinder ein, die im Bereich "Magistrale" Steine von einer Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn geworfen haben sollen. In einem Fall war ein Fahrzeug getroffen und beschädigt worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei fahndete mehrfach in dem betroffenen Bereich, da es im Laufe des Nachmittags immer wieder zu vereinzelte Meldungen von Steinewerfern kam und führte Personenkontrollen durch. Da die Identität der Kinder noch immer nicht zweifelsfrei feststeht, bittet die Polizei in Bad Schwalbach Zeuginnen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Graffitis auf Mauern gesprüht,

Oestrich-Winkel, Rheinallee, Montag, 20.07.2026, 15:00 Uhr bis 20:40 Uhr

(fh)Unbekannte haben im Laufe des Montags in Oestrich-Winkel Graffitis gesprüht. Gleich zwei Mauern in der Straße "Rheinallee" wurden zwischen 15:00 Uhr und 20:40 Uhr von den Unbekannten mit blauer Farbe beschmiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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