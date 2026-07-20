PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Freibad unterwegs +++ Mit Hammer gegen Gaststätte geschlagen +++ Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Freibad unterwegs,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rosentalstraße, Samstag, 18.07.2026, 19:30 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag waren Einbrecher im Hallgartener Freibad zugange. Nach den derzeitigen Ermittlungen, betraten die Unbekannten unbemerkt das Grundstück des Freibads und näherten sich dort einem Kiosk, um in diesen einzusteigen. Dies schlug jedoch fehl, sodass sie unverrichteter Dinge das Weite suchten. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Mit Hammer gegen Gaststätte geschlagen, Idstein, Löherplatz, Sonntag, 19.07.2026, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag beschädigte eine maskierte Person die Eingangstür einer Idsteiner Gaststätte. Um 04:33 Uhr näherte sich die mit einer Sturmhaube vermummte Person dem Lokal am Löherplatz und schlug mit einem Hammer gegen die Glasfüllung der Tür. Während die Scheibe zu Bruch ging, flüchtete die Täterin oder der Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeuginnen oder Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 melden.

3. Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Donnerstag, 16.07.2026, 21:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2026, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hatten es Diebe in Hattenheim auf Werkzeug abgesehen. In einem unbeobachteten Moment suchten die Täter einen in der Rheinallee abgestellten Ford Transit auf und entwendeten aus diesem Werkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug nicht abgeschlossen gewesen sein könnte.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

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