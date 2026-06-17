Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Fahrten unter Drogen

Gleich zwei Berauschte schnappte die Polizei am Dienstag bei Kontrollen in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte die Polizei in der Heidenheimer Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Sie richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Um 14.15 Uhr wurde bei einer 34-Jährigen eine Kontrolle durchgeführt. Die war mit ihrem Opel unterwegs. Die aufmerksamen Beamten stellten bei der Frau Anzeichen fest, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Die 34-Jährige räumte ein, kurz vor Fahrtantritt noch einen Joint geraucht zu haben. So geschehen auch an den jeweiligen Tagen zuvor. Durch einen Urinschnelltest konnten die Angaben und Feststellungen bestätigt werden. Der Test verlief positiv auf THC. Rund zwei Stunden später fuhr ein 30-Jähriger in die Kontrollstelle ein. Der Fahrer des VW hatte Lidflattern und gerötete Bindehäute. Eine Drogenkonsum vor wenigen Tagen gab er zu, ein Drogenschnelltest bestätigte die Vermutungen der Polizisten. In beiden Fällen wurden bei den Fahrenden Blutentnahmen durchgeführt. Ein Arzt kam deshalb extra auf die Dienststelle. Die Polizeistreife untersagte den beiden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Ihre Autos mussten sie stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen die Berauschten.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

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