Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Vorsicht vor Betrugsmasche

Heidekreis (ots)

06.07.2026 / Vorsicht vor Betrugsmasche

Heidekreis: Derzeit häufen sich Betrugsfälle, bei denen Kriminelle mit einer Kombination aus täuschend echt wirkenden E-Mails und anschließenden Telefonanrufen hohe Geldbeträge erbeuten.

In einem aktuellen Fall erhielt ein Geschädigter zunächst eine E-Mail, die scheinbar von seiner Bank stammte. Darin wurde er aufgefordert, seine Registrierung für das Online-Banking zu verlängern. Über einen Link in der E-Mail gelangte er auf eine vermeintliche Serviceseite. Im weiteren Verlauf erhielt der Mann einen Anruf. Auf dem Display seines Telefons wurde dabei die Rufnummer seiner Bank angezeigt. Auch eine auf dem Smartphone installierte Sicherheitssoftware stufte den Anruf als vertrauenswürdig ein. Der vermeintliche Bankmitarbeiter erklärte, es seien verdächtige Überweisungen aus dem Ausland festgestellt worden. Um diese zu verhindern, müsse der Geschädigte die Stornierung der Transaktionen in seiner Banking-App bestätigen. Der Anrufer leitete ihn dabei Schritt für Schritt durch die Anwendung.

Erst kurze Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass stattdessen Sofortüberweisungen von seinem Konto ausgeführt worden waren.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Kontext:

- Seien Sie misstrauisch bei E-Mails, die angeblich von Ihrer Bank stammen - auch wenn sie auf den ersten Blick echt wirken.

- Lassen Sie sich nicht von einer angezeigten Telefonnummer täuschen. Betrüger können Rufnummern manipulieren, sodass auf dem Display scheinbar die Nummer Ihrer Bank erscheint.

- Klicken Sie niemals unüberlegt auf Links oder Buttons in E-Mails, die angeblich von Ihrer Bank stammen.

- Bestätigen Sie in Ihrer Banking-App keine Vorgänge, die Sie nicht selbst veranlasst haben - auch dann nicht, wenn Sie währenddessen telefonisch angeleitet werden.

- Beenden Sie das Gespräch bei Zweifeln sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich über die Ihnen bekannten offiziellen Rufnummern.

- Lassen Sie sich nicht durch Zeitdruck oder angeblich dringende Sicherheitsmaßnahmen unter Druck setzen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen und informieren Sie bei verdächtigen Abbuchungen umgehend Ihre Bank sowie die Polizei.

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