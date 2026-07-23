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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Brände in Hallgarten

Bad Schwalbach (ots)

Oestrich-Winkel, Hallgarten,

Mittwoch, 22.07.2026, 17:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag mussten in Hallgarten mehrere kleinere Brandherde gelöscht werden. Gegen 17:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über die insgesamt acht Brandherde östlich der Mainzer Straße in einem Feld informiert. Die Feuer konnten umgehend gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandentstehung aufgenommen.

Hinweise werden unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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