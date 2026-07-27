PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen über Balkon ein +++ Motorradfahrer stürzen +++ Mehrere Brände

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen über Balkon ein,

Taunusstein-Neuhof, Rosenweg, Freitag, 24.07.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 14:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Neuhof ein und gelangten dabei an Beute. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hebelten die Einbrecher eine Balkontür eines Wohnhauses im Rosenweg auf und durchwühlten im Anschluss die Wohnräume. Dabei gelangten sie unter anderem an Schmuck und Kleidungsstücke und suchten damit unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Motorradfahrer stürzen,

Schlangenbad-Niedergladbach, Landesstraße 3035, Samstag, 25.07.2026, 12:00 Uhr Heidenrod-Dickschied, Geroldstein, Landesstraße 3035, Sonntag, 26.07.2026, 16:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind gleich zwei Motorradfahrer im Rheingau-Taunus-Kreis gestürzt und haben sich verletzt. Am Samstag, gegen 12:00 Uhr war ein 43-Jähriger auf seinem Motorrad der Marke Honda auf der Landesstraße 3035 unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und stürzte. Der leichtverletzte Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad, an welchem ein Schaden von rund 3.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Sonntag kam es auf derselben Landesstraße, diesmal bei Geroldstein, zu einem ähnlichen Motorradunfall. Hierbei war ein 16-jähriger KTM-Fahrer in Richtung der Greulingsmühle unterwegs. In Höhe des Falkenhofs verlor auch er die Kontrolle über das Zweirad und kollidierte mit einer Leitplanke, ehe er stürzte. Auch sein Motorrad musste abgeschleppt und er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

3. Mehrere Brände,

Hallgarten/Niederauroff/Wallrabenstein, Samstag, 25.07.2026 bis Sonntag. 26.07.2026

(fh)Am Wochenende wurden der Polizei mehrere Brände im Rheingau-Taunus-Kreis gemeldet. In einem Fall gelang es, die vermeintliche Verursacherin anzutreffen. Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr gegen 17:15 Uhr auf einem Waldweg zwischen Niederauroff und Görsroth nahe der L 3274 einen brennenden Holzhaufen löschen. Ein ähnlicher Brand trug sich auf einem Forstweg nahe der Straße "Auf der Großen Hohl" zu. Hier brannten am Sonntagmorgen, gegen 07:20 Uhr Holzpfähle sowie Gestrüpp und mussten gelöscht werden. Beim dritten Brand, welcher sich bereits am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr auf einem Flurstück im Bereich des Igelswegs in Hallgarten zugetragen hatte, gelang es der Polizei kurz nach der Mitteilung in der Nähe des Brandortes ein Mädchen zu kontrollieren. Es ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sie für diesen, aber auch ähnliche Brände aus der jüngeren Vergangenheit in dem Bereich verantwortlich sein könnte. Sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zu einer Familienangehörigen gebracht. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

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