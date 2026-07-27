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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Festplatz in Nahbollenbach - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 23.07.2026, 08:00 Uhr, bis zum 26.07.2026, 19:00 Uhr, kam es auf dem Festplatz in Nahbollenbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde ein dort geparkter schwarzer Audi A1 von einem bislang unbekannten roten Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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