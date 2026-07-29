PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 81-Jährigen aus Geisenheim, Geisenheim, Mittwoch, 29.07.2026

Bad Schwalbach (ots)

(kd)Die am 29.07.2026, gegen 16:00 Uhr, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 81-Jährigen aus Geisenheim wird hiermit zurückgenommen.

Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen und durch die Polizei zurückgeführt werden.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verbreiten und vorhandene Kopien zu löschen.

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