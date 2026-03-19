Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Nach zweifachem Tötungsdelikt in Raunheim: Hessisches Landeskriminalamt richtet Besondere Aufbauorganisation ein

zwei Zeugen gesucht!

Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA)

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen (17.3.) in einem Bistro in der Frankfurter Straße in Raunheim hat die Hessische Polizei unter Führung des HLKA die Besondere Aufbauorganisation "Taverne" eingerichtet. Es sind nahezu 200 Ermittlerinnen und Ermittler, Einsatzkräfte und Fachexperten im Einsatz. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Aktuell suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach zwei wichtigen Zeugen: Wie bekannt wurde, sollen sich kurz vor der Tat um 03:18 Uhr zwei Personen auf der Frankfurter Straße - gegenüber der Hausnummer 10 (späterer Tatort) - aufgehalten haben. Mutmaßlich handelt es sich hierbei um zwei junge Männer, von denen einer eine Kapuze getragen haben soll. Sie sollen dem mutmaßlichen Täter entgegengekommen sein und können möglicherweise sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung der Tat beitragen.

Die Polizei bittet die Zeugen, sich über das Hinweisportal https://he.hinweisportal.de/raunheim oder der Hinweistelefon-Nummer 06151/969 53111 zu melden.

Die Pressehoheit obliegt der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

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