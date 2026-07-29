PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kompressoranhänger und Baumaterialien entwendet +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Blauer BMW bei Unfallflucht beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Kompressoranhänger und Baumaterialien entwendet, Oestrich-Winkel, Lindenplatz, Freitag, 24.07.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 27.07.2026, 07:00 Uhr

(kq)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Oestrich-Winkel einen Kompressoranhänger sowie Baumaterialien entwendet.

Die Täter begaben sich auf die Baustelle am Lindenplatz und entwendeten den mit einem Anhängerschloss gesicherten Kompressoranhänger. Darüber hinaus nahmen sie mehrere Säcke Mörtel an sich und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Heidenrod-Springen, Zum Dornbachtal, Dienstag, 28.07.2026, 01:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in Heidenrod-Springen einzubrechen.

Der Mann näherte sich gegen 01:30 Uhr dem Wohnhaus in der Straße "Zum Dornbachtal" und versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde während der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und mit "osteuropäischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte mittellange Haare und keinen Bart.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Blauer BMW bei Unfallflucht beschädigt, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Montag, 27.07.2026, 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(kq)Am Montag wurde in Eltville am Rhein ein geparkter Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Besitzer hatte seinen blauen BMW zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße in Richtung Martinsthal abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die linke Seite des BMW.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

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