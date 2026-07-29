PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kompressoranhänger und Baumaterialien entwendet +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Blauer BMW bei Unfallflucht beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Kompressoranhänger und Baumaterialien entwendet, Oestrich-Winkel, Lindenplatz, Freitag, 24.07.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 27.07.2026, 07:00 Uhr

(kq)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Oestrich-Winkel einen Kompressoranhänger sowie Baumaterialien entwendet.

Die Täter begaben sich auf die Baustelle am Lindenplatz und entwendeten den mit einem Anhängerschloss gesicherten Kompressoranhänger. Darüber hinaus nahmen sie mehrere Säcke Mörtel an sich und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Heidenrod-Springen, Zum Dornbachtal, Dienstag, 28.07.2026, 01:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in Heidenrod-Springen einzubrechen.

Der Mann näherte sich gegen 01:30 Uhr dem Wohnhaus in der Straße "Zum Dornbachtal" und versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde während der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und mit "osteuropäischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte mittellange Haare und keinen Bart.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Blauer BMW bei Unfallflucht beschädigt, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Montag, 27.07.2026, 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(kq)Am Montag wurde in Eltville am Rhein ein geparkter Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Besitzer hatte seinen blauen BMW zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße in Richtung Martinsthal abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die linke Seite des BMW.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 14:55

    POL-RTK: 12-Jähriger von Jugendlichem angegriffen

    Bad Schwalbach (ots) - 12-Jähriger von Jugendlichem angegriffen, Niedernhausen, Herrnackerweg, Montag, 27.07.2026, 18:45 Uhr (kq)Am Montagabend wurde ein 12-jähriger Junge in Niedernhausen von einem 14-Jährigen angegriffen. Der 12-Jährige war gegen 18:45 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Herrnackerwegs unterwegs, als er aufgrund einer gerissenen Fahrradkette nahe eines Spielplatzes anhalten musste. Kurz darauf ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:11

    POL-RTK: Einbrecher steigen über Balkon ein +++ Motorradfahrer stürzen +++ Mehrere Brände

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbrecher steigen über Balkon ein, Taunusstein-Neuhof, Rosenweg, Freitag, 24.07.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 14:00 Uhr (fh)Zwischen Freitag und Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Neuhof ein und gelangten dabei an Beute. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hebelten die Einbrecher eine Balkontür eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren