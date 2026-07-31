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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt, Lorch, Landesstraße 3033, Donnerstag, 30.07.2026, 15:15 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3033 leicht verletzt.

Ein 29-Jähriger befuhr gegen 15:15 Uhr mit einem schwarzen Motorrad die Landesstraße von Lorch in Richtung Espenschied. Zeitgleich kam ihm ein 57-jähriger Mann mit einem grauen Mercedes entgegen.

In einer Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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