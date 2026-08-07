PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrunkener belästigt Jugendliche und wehrt sich gegen Festnahme: Zwei Polizisten verletzt

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Für einen Polizeieinsatz hat am gestrigen Donnerstagabend in der Landstraße in Eschwege ein 32-jähriger Mann gesorgt, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei war gegen 18 Uhr gerufen worden, da der Mann zuvor an einem Schnellrestaurant jugendliche Mädchen belästigen und bedrängen sollte. Bei Eintreffen der Streife der Polizeistation Eschwege zeigte sich der angetroffene 32-Jährige hochaggressiv, begann sofort, die Polizisten zu beleidigen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Da der Mann aus Bad Sooden-Allendorf stark alkoholisiert war und offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, sollte er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen seine Festnahme wehrte sich der 32-Jährige nach Leibeskräften, während er die Beamten fortlaufend aufs Übelste beleidigte und verbal bedrohte. Durch Tritte und den Versuch des Festgenommenen, einem Polizisten ins Gesicht zu greifen, wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab rund 1,5 Promille, weshalb er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 10:48

    POL-ESW: Polizei informiert zum 42. Open Flair Festival in Eschwege vom 5. bis 9. August 2026

    Eschwege (ots) - Eschwege: Am kommenden Mittwoch beginnt das 42. Open Flair Festival in Eschwege. Von Mittwoch, 5. August, bis Sonntag, 9. August, werden verschiedene Acts aus der Musik- und Kleinstkunstszene in den Veranstaltungsbereichen auf der Seebühne am Werratalsee, dem Festplatz Werdchen, dem Flair-Garten, dem Elektro-Garten, dem E-Werk und dem Schlosspark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren