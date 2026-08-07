Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrunkener belästigt Jugendliche und wehrt sich gegen Festnahme: Zwei Polizisten verletzt

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Für einen Polizeieinsatz hat am gestrigen Donnerstagabend in der Landstraße in Eschwege ein 32-jähriger Mann gesorgt, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei war gegen 18 Uhr gerufen worden, da der Mann zuvor an einem Schnellrestaurant jugendliche Mädchen belästigen und bedrängen sollte. Bei Eintreffen der Streife der Polizeistation Eschwege zeigte sich der angetroffene 32-Jährige hochaggressiv, begann sofort, die Polizisten zu beleidigen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Da der Mann aus Bad Sooden-Allendorf stark alkoholisiert war und offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, sollte er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen seine Festnahme wehrte sich der 32-Jährige nach Leibeskräften, während er die Beamten fortlaufend aufs Übelste beleidigte und verbal bedrohte. Durch Tritte und den Versuch des Festgenommenen, einem Polizisten ins Gesicht zu greifen, wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab rund 1,5 Promille, weshalb er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

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