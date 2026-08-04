Polizei Eschwege

POL-ESW: 5.000 Euro Schaden durch Vandalismus an Grundschule in Bad Sooden-Allendorf: Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis):

Wegen Vandalismus durch bislang unbekannte Täter wurde die Polizei am gestrigen Montagmorgen zu einer Grundschule in Bad Sooden-Allendorf gerufen. Wie die aufnehmende Streife der Polizeistation Eschwege berichtet, waren die Täter auf das Dach des Schulgebäudes in der Straße "Huhngraben" geklettert, wo sie mutwillig drei Lichtkuppeln zerstörten und einen Motor eines Dachfensters gewaltsam abrissen. Darüber hinaus wurde ein Tisch auf dem Schulhof erheblich beschädigt. Die Schäden, die nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert werden, wurden am gestrigen Morgen vom Hausmeister der Schule entdeckt. Anhand der Auswertung einer Kamera fand die Tat bereits am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr statt. Demnach handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe von mehreren weiblichen und männlichen Jugendlichen.

Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05651-9250 bei der Polizei Eschwege zu melden.

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