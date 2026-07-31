Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei informiert zum 42. Open Flair Festival in Eschwege vom 5. bis 9. August 2026

Eschwege (ots)

Eschwege: Am kommenden Mittwoch beginnt das 42. Open Flair Festival in Eschwege. Von Mittwoch, 5. August, bis Sonntag, 9. August, werden verschiedene Acts aus der Musik- und Kleinstkunstszene in den Veranstaltungsbereichen auf der Seebühne am Werratalsee, dem Festplatz Werdchen, dem Flair-Garten, dem Elektro-Garten, dem E-Werk und dem Schlosspark auftreten. Die Eschweger Polizei wird wieder begleitend im Einsatz sein, um im Austausch mit dem Veranstalter und anderen Behörden für die Sicherheit der Veranstaltung und im öffentlichen Raum zu sorgen.

Damit der Spaß im Vordergrund steht und sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals vor allem auf die Auftritte der Künstler freuen können, sollten sie die Hinweise des Veranstalters beachten, beispielsweise auf dessen Internetseite. Zudem wendet sich die Polizei vorab mit nützlichen Informationen und Hinweisen an die Besucherinnen und Besucher:

Polizeiwache am Mangelhaus

Wie gewohnt wird die Polizei zu den Veranstaltungszeiten auf dem gesamten Festivalgelände präsent und für die Besucherinnen und Besucher jederzeit ansprechbar sein. Darüber hinaus wird für den Zeitraum des Festivals wieder eine feste Anlaufstelle der Polizei für die Besucherinnen und Besucher im ehemaligen "Mangelhaus" eingerichtet. Dieses befindet sich außerhalb des umzäunten Festplatzes "Werdchen" in der Verlängerung der Mangelgasse in Richtung "Tränenbrücke". Telefonisch ist daneben jederzeit die Polizeistation in Eschwege unter 05651/925-0 erreichbar. In dringenden Fällen ist selbstverständlich auch jederzeit der polizeilichen Notruf 110 erreichbar. In den vergangenen Jahren verzeichnete die Polizei gemessen an der Zuschauerzahl nur eine geringe Zahl an Straftaten bei den Festivals. Sofern es aber zu Straftaten kommt, sollte umgehend die Polizei verständigt werden, damit diese ohne zeitlichen Verzug Tatverdächtige identifizieren kann.

Verkehrslage

Die Polizei rechnet rund um das Festival wieder mit erhöhtem Anreiseverkehr und entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Es werden spezielle Verkehrskräfte der Polizei im Einsatz sein, um den Verkehrsfluss bestmöglich aufrechtzuerhalten. Anreisende sollten beachten, dass in und um Eschwege/Meinhard, insbesondere aus Richtung der Hauptverkehrsadern B 249 (aus Ri. Wanfried bzw. Weidenhäuser Kreuz) und der B 452 aus Richtung Wehretal, Behinderungen und erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten sind. Zu den neuralgischen Zeiten werden seitens der Polizei- und der zuständigen Ordnungsbehörden entsprechende Verkehrslenkungs- und Absperrmaßnahmen getroffen, um dem zu begegnen. Während des gesamten Festivals wird die Straße "Vor dem Brückentor", beginnend ab der 2. Werrabrücke, in Richtung Grebendorf mit einer "Einbahnstraßenregelung" versehen, d.h. von der B 249 (Meinhard, Grebendorfer-Hüttchen) ist ein Befahren in Richtung Innenstadt Eschwege dann nicht mehr möglich. Parkflächen, insbesondere auch für die Festival-Camper, werden seitens des Veranstalters ausreichend zur Verfügung gestellt und als solche entsprechend ausgewiesen.

Es gilt zu beachten:

- Im abgesperrten Veranstaltungsbereich ist während des Festivals ein absolutes Halteverbot eingerichtet. - Bitte folgen Sie den entsprechenden Schildern und Vorwegweisern. - Achten Sie beim Abstellen Ihres Fahrzeugs darauf, das Flucht- und Rettungswege jederzeit freigehalten werden. - Befolgen Sie bitte auch die Anweisungen der vor Ort befindlichen Polizei- und Ordnungskräfte. - Zu bestimmten Spielzeiten wird die Brückenstraße voll gesperrt sein.

Fundsachen

Bei Fundsachen oder verlorengegangenen Gegenständen können sich Besucherinnen und Besucher in erster Linie entweder an die "Info"- oder "Check-In Points" des Veranstalters wenden oder aber bei der Polizeiwache im ehemaligen Mangelhaus. Auch die Polizeistation in der Niederhoner Straße 44 in Eschwege (Tel. 05651/925-0) ist rund um die Uhr für den Bürger erreichbar. Bei verlorenen Gegenständen besteht zudem die Möglichkeit, dass diese erst später im Nachgang des Festivals dem Fundbüro der Stadt Eschwege zugehen. Eine entsprechende Nachfrage bei dem dortigen Fundbüro unter 05651/304-0 lohnt sich daher auch noch Tage nach der Veranstaltung. Weitere wichtige Infos rund um das "OF 26" sind den Hinweisen des Veranstalters zu entnehmen.

Hinweise zu Polizeidrohne und Videoschutz

Zum diesjährigen Open Flair Festival werden durch die Polizei Drohnen eingesetzt. Sie sind am blauen Blinklicht optisch zu erkennen. Darüber hinaus dürfen andere Drohnen nur mit vorher eingeholter Genehmigung starten, wobei der Drohneneinsatz im Vorfeld mit der Polizei abgestimmt werden muss. Bei nichtgenehmigte Drohneneinsätze wird die Polizei Maßnahmen gegen Drohne und Piloten veranlassen und Verstöße entsprechend verfolgen.

Die Polizei wird wie bei derartigen Großveranstaltungen üblich auch anlassbezogen Videoschutzkameras im öffentlichen Raum einsetzen. Der Videoschutz ist ein wichtiger Sicherheitsbaustein und erhöht das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Er ermöglicht der Polizei bei Straftaten zudem eine effektive Strafverfolgung und dient darüber hinaus der Gefahrenabwehr sowie der Verkehrsüberwachung.

Die Eschweger Polizei freut sich auf eine friedliche Veranstaltung mit toller Atmosphäre und wird für die Sicherheit aller Menschen während des gesamten Zeitraums im Einsatz sein.

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