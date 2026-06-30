POL-PIZW: Mit 4,36 Promille am Steuer
Zweibrücken (ots)
Polizeibeamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagnachmittag einen Personenkraftwagen im Unteren Hornbachstaden. Während der Verkehrskontrolle um 15:30 Uhr stellten sie deutliche Anzeichen einer erheblichen Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,3 Promille. Zur weiteren Bearbeitung übergaben die Einsatzkräfte den Fahrzeugführer an die Polizei Zweibrücken. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. |pizw
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