Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrunkene 58-Jährige greift Helfer an: Rettungssanitäterin leicht verletzt

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Zu einem ursprünglichen Rettungseinsatz auf einem Parkplatz in der Straße "Stad" in Eschwege, der eine verletzte Rettungssanitäterin zur Folge hatte, wurde die Polizei am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr gerufen. Wie die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens den hinzugeeilten Beamten der Polizeistation Eschwege schilderte, waren sie zuvor wegen einer stark alkoholisierten Frau alarmiert worden, die ohne Schuhe unterwegs war und eine blutende Fußverletzung aufwies. Als die Sanitäter der offenbar behandlungsbedürftigen Patientin helfen wollten, soll die 58-Jährige die Rettungskräfte angegriffen haben, indem sie um sich trat und schlug. Die 24-jährige Rettungssanitäterin wurde von der Frau absichtlich gekratzt und dabei leicht verletzt, während ihre Kollegen unverletzt blieben. Die Polizisten unterstützten bei dem Transport der renitenten 58-Jährigen ins Krankenhaus, wo sie schließlich behandelt wurde. Darüber hinaus entnahm ein Arzt bei ihr eine Blutprobe, die nun Aufschluss über ihre genaue Alkoholisierung geben soll. Die 58-Jährige aus Eschwege muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verantworten.

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell