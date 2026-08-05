Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf - Mülltonnen abgebrannt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der letzten Nacht (5. August) kam es erneut zu einem Brand in der Gemeinde Allendorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:50 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine Rauchsäule in Allendorf/Eder im Bereich der Tennishalle. Als die Beamten der Polizeistation Frankenberg am Brandort in der Straße Am Bahndamm ankamen, hatte die Feuerwehr bereits den Brand gelöscht. Gebrannt hatten drei Mülltonnen, welche von einem unbekannten Täter offenbar zusammengeschoben und dann in Brand gesetzt worden waren. Durch den Vollbrand der Mülltonnen wurde auch ein Container, der sich unmittelbar neben den Tonnen befand, beschädigt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand gegen 3 Uhr ausbrach. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen eines Branddeliktes und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710 oder die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell