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Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf Rennertehausen - Mülltonnenbrand, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (29. Juli) gegen 20:30 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen Mülltonnenbrand im Feld in der Verlängerung der Mühlenstraße in Rennertehausen. Vor Ort stellten die Beamten eine brennende Mülltonne mit Holzdeckel fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Mülltonne von einem unbekannten Täter absichtlich in Brand gesetzt wurde und ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710 oder die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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