Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Hochwertiges E-Bike geraubt

Korbach (ots)

Nach einem Raub in einem Fahrradgeschäft in Bad Arolsen, der sich gestern am Nachmittag ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen und erhofft sich Hinweise auf den Verbleib des hochwertigen E-Mountainbikes.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag (23. Juli) gegen 15 Uhr das Fahrradgeschäft in der Rauchstraße in Bad Arolsen und gab vor, sich für ein hochwertiges Mountainbike zu interessieren. Der Verkäufer betrat daraufhin mit dem vermeintlichen Kunden den Hinterhof, wo er ihm ein E-Mountainbike der Marke Cube vorführte. Als sie sich im Hof befanden, schubste der Täter den Verkäufer plötzlich fest gegen die Brust, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Unbekannte nutzte den Moment, bestieg das Fahrrad und floh in Richtung Pyrmonter Straße.

Nach Angaben des 57-jährigen Geschädigten war der Täter etwa 185 cm groß, kräftig aber nicht dick, hatte kurze blonde Haare und trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein blaues E-Mountainbike der Marke Cube, Modell Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC A. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 7000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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