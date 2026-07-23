Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee Wirmighausen - Einbruch in Scheune, Kraftstoff und Geräte entwendet

Korbach (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (20. Juli), 19 Uhr und Mittwochnachmittag (22. Juli), 16:15 Uhr brach ein Unbekannter in eine Scheune in der Feldgemarkung "Heidbreite" in der Verlängerung der Straße "Zollhaus" in Diemelsee-Wirmighausen ein. Mit einem Werkzeug zerstörte der Täter das an der Scheunentür befestigte Vorhängeschloss und verschaffte sich so Zutritt zum Innenraum der Scheune.

In der Scheune öffnete er den Tankdeckel des dort abgestellten Mähdreschers und pumpte daraus etwa 60 Liter Dieselkraftstoff ab. Weitere 400 Liter Dieselkraftstoff wurden aus 2 Fässern abgepumpt. Neben dem Kraftstoff entwendete der Täter zudem eine Dieselpumpe, eine Autobatterie, eine Motorsense sowie einen Gehörschutz.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 1600 Euro, der Sachschaden beschränkt sich auf das zerstörte Vorhängeschloss und wird mit etwa 20 Euro beziffert.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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