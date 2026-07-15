Polizei Korbach

POL-KB: 20-Jähriger nach gefährlicher Flucht bei Korbach festgenommen: Polizei sucht Fußgänger und Autofahrer, die ausweichen mussten

Korbach (ots)

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Zeugen einer gefährlichen Flucht vor der Polizei suchen derzeit die Beamten der Polizeistation Korbach. Ein 20-Jähriger aus dem Hochsauerlandkreis war am Freitag, den 10. Juli 2026 vor einer Polizeistreife davongefahren. Dabei fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit an Fußgängern vorbei und zwang bei riskanten Überholmanövern andere Autofahrer zum Ausweichen oder Bremsen. Der junge Mann konnte schließlich festgenommen werden und muss sich nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs und weiterer Delikte verantworten.

Wie die Beamten der Polizeistation Korbach berichten, waren sie gegen 15:30 Uhr im Bereich des Waldecker Stadtteils Höringhausen auf den BMW des 20-Jährigen aufmerksam geworden, da am Kennzeichen keine Zulassungsplakette angebracht war. Gleich beim Erblicken des Streifenwagens gab der junge Mann Gas, ignorierte Blaulicht und Anhaltesignale und trat die Flucht über einen Feldweg an. Anschließend fuhr der 20-Jährige mit hoher Geschwindigkeit durch die Korbacher Stadtteile Strothe und Meineringhausen sowie anschließend über die Bundesstraßen 251 Richtung Korbach und 252 Richtung Willingen. Dabei verlief die Flucht so waghalsig, dass die Beamten die Verfolgung letztlich nicht mehr fortsetzten, um andere nicht zu gefährden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 20-Jährige jedoch als der flüchtige Fahrzeugführer identifiziert und nur wenig später an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Der BMW, der ohne Kennzeichen vor dem Haus stand und weder zugelassen, noch versichert war, wurde ebenso sichergestellt wie der Führerschein des Mannes.

Zur Aufklärung des Falls bittet die Polizei nun Zeugen sowie insbesondere Fußgänger und Autofahrer, die durch die Fahrweise des schwarzen BMW gefährdet wurden, sich unter Tel. 05631-9710 bei der Polizei Korbach zu melden.

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