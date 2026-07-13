Polizei Korbach

POL-KB: Brand in Dorfgemeinschaftshaus in Berghofen: Feuer mutmaßlich durch zündelnde Kinder verursacht

Korbach (ots)

Battenberg (Kreis Waldeck-Frankenberg):

Zu einem Brand kam es am gestrigen Sonntagabend in einem Dorfgemeinschaftshaus im Battenberger Ortsteil Berghofen. Wie die gemeinsam mit der Feuerwehr zum Brandort gerufene Streife der Polizeistation Frankenberg berichtet, war das Feuer gegen 21:00 Uhr gemeldet worden. Dieses war offenbar in der frei zugänglichen Toilettenanlage ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die ersten Ermittlungen am Brandort ergaben bereits Hinweise darauf, dass Kinder für das Feuer verantwortlich sein könnten. Die Hinweise erhärteten sich, als sich am Abend ein Erziehungsberechtigter bei der Polizei meldete und Angaben dazu machte, dass sein Kind gemeinsam mit zwei Freunden in der Toilette gezündelt haben soll. Tatverdächtig sind drei Kinder im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren, die sich in ihrer Anhörung bei der Polizei reumütig zeigten. Die Ermittlungen dauern an.

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