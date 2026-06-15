Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeitungen angezündet: Parkbank durch Feuer beschädigt

Offenbach (ots)

(lei) Mindestens zwei Personen, so steht es in der Strafanzeige der Polizei, haben in der Nacht zu Samstag in einer Grünanlage im Stadtteil Bieber ein Feuer gemacht und dabei Sachschaden von rund 800 Euro angerichtet. Kurz nach 3 Uhr sollen sie in der Von-Brentano-Straße Zeitungen und Prospekte unter einer Parkbank entzündet haben. Durch das entstandene Feuer entstand ein Brandschaden an der Sitzfläche der Holzbank. Einer der Verantwortlichen war männlich und trug ein rotes Bekleidungsstück. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

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