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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeitungen angezündet: Parkbank durch Feuer beschädigt

Offenbach (ots)

(lei) Mindestens zwei Personen, so steht es in der Strafanzeige der Polizei, haben in der Nacht zu Samstag in einer Grünanlage im Stadtteil Bieber ein Feuer gemacht und dabei Sachschaden von rund 800 Euro angerichtet. Kurz nach 3 Uhr sollen sie in der Von-Brentano-Straße Zeitungen und Prospekte unter einer Parkbank entzündet haben. Durch das entstandene Feuer entstand ein Brandschaden an der Sitzfläche der Holzbank. Einer der Verantwortlichen war männlich und trug ein rotes Bekleidungsstück. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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