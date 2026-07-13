Polizei Korbach

POL-KB: Kupferkabel im Wert von rund 20.000 Euro von Firmengelände gestohlen: Zeugen in Diemelstadt-Rhoden gesucht

Korbach (ots)

Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Rollen mit Kupferkabeln im Wert von rund 20.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag von einem Firmengelände in Diemelstadt-Rhoden entwendet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die Kupferdiebe zwischen 1:10 und 2:00 Uhr gewaltsam das Zufahrtstor an der Rückseite eines Firmengeländes im Wendeweg geöffnet. Anschließend begaben sie sich offenbar zielstrebig zu einem Lagercontainer, brachen diesen auf und schafften dann die darin gelagerten Kabeltrommeln über das Grundstück zu dem Zufahrtstor. Aufgrund des Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ein größeres Fahrzeug nutzten, mit dem sie schließlich in unbekannte Richtung flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei den für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizei Korbach geführt. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05631-9710 zu melden.

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