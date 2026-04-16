Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Drei Tote bei Arbeitsunfall in Runkel

Wiesbaden (ots)

Drei Tote bei Arbeitsunfall in Runkel,

Runkel, 16.04.2026, 16:30 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in einer Lederfabrik in Runkel zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Gegen 16:30 Uhr wurden in der Fabrik fünf bewusstlose Menschen aufgefunden, von denen inzwischen drei verstorben sind. Die zwei anderen Verletzen befinden sich in ärztlicher Behandlung. Die Hintergründe des Geschehens sind aktuell noch unklar und die Ermittlungen laufen.

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