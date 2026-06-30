Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall - PKW überschlägt sich auf der Buschhausener Straße

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Oberhausen (ots)

Am heutigen späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall auf der Buschhausener Straße alarmiert.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich mit der Altenberger Straße zu einer Kollision zweier PKW, infolge dessen sich eines der Unfallfahrzeuge, ein SUV, überschlug und wieder auf den Reifen zu stehen kam.

Der Fahrer des SUV wurde dabei verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr musste - in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst - hydraulisches Rettungsgerät vornehmen, um den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien zu können.

Im Anschluss der Rettung erfolgte der Transport des Patienten in eine Oberhausener Klinik.

Ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht, wurde die Person aus dem zweiten Unfallfahrzeug. Sie konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde in Folge an der Einsatzstelle durch die Polizei und den Rettungsdienst betreut.

Für die Dauer des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, wurde die Buschhausener Straße in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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