Polizei Korbach

POL-KB: Sexuelle Belästigung bei Diemelsee-Kotthausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Diemelsee (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Sonntagnachmittag bei Diemelsee-Kotthausen in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als ihn eine Schwimmerin lautstark ansprach, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Korbach suchen nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die Zeugin einer hinzugeeilten Streife der Polizeistation Bad Arolsen gegenüber angab, habe sie gegen 15:15 Uhr im Bereich eines Angelstrands am Itterarm im Diemelsee gebadet. Dabei habe sie am Ufer einen Mann beobachtet, der wenige Meter hinter einer jungen Frau saß und augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Zeugin daraufhin laut in Richtung des Unbekannten rief, sei dieser sofort zur Uferpromenade und weiter in unbekannte Richtung geflüchtet. Er wurde als 60 bis 70 Jahre alt, schlank, mit kurzem blond-weißem Haar und orangefarbenem Hemd beschrieben.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalpolizei Korbach Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05631-9710 zu melden.

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