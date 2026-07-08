Polizei Korbach

POL-KB: Verkehrskontrollen in Bad Arolsen und Volkmarsen: Über 130 Fahrzeuge kontrolliert; Polizei zieht berauschten Fahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr

Korbach (ots)

Bad Arolsen und Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Bei Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit haben Beamte der Polizeistation Bad Arolsen am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 16:00 bis 23:30 Uhr, insgesamt 132 Fahrzeuge mit 148 Fahrern und Insassen in Bad Arolsen und Volkmarsen überprüft. Gegen 21:30 Uhr stoppten sie an der Kontrollstelle in der Mengeringhäuser Straße einen 29-jährigen Autofahrer aus Bad Arolsen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, zudem ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff THC reagierte, wurde der 29-Jährige zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Mann muss sich nun wegen der Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die übrigen Kontrollen verliefen aus Sicht der Polizei überwiegend positiv. Lediglich bei einem Verkehrsteilnehmer wurde eine Atemalkoholkonzentration von unter 0,3 Promille festgestellt. Da keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen vorlagen, blieb es bei einem verkehrserzieherischen Gespräch. Außerdem ahndeten die Beamten neun Verkehrsordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt sowie nicht angelegten Sicherheitsgurtes. Außerdem wurden an vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, die nun zeitnah behoben werden müssen.

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