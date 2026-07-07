POL-KB: Folgemeldung: Vermisste 17-Jährige aus Marburg ist wieder da
Korbach (ots)
Marburg/Bad Wildungen:
Die vermisste 17-Jährige aus Marburg, deren Aufenthalt auch in Bad Wildungen vermutet wurde, ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden (siehe Meldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6309444).
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto der 17-Jährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.
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