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Polizei Korbach

POL-KB: Folgemeldung: Vermisste 17-Jährige aus Marburg ist wieder da

Korbach (ots)

Marburg/Bad Wildungen:

Die vermisste 17-Jährige aus Marburg, deren Aufenthalt auch in Bad Wildungen vermutet wurde, ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden (siehe Meldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6309444).

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der 17-Jährigen aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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