Polizei Korbach

POL-KB: Bei Festnahme des Bruders: 63-Jähriger verletzt Polizeibeamten mit Faustschlägen

Korbach (ots)

Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Als sein Bruder wegen eines Falls häuslicher Gewalt festgenommen wurde, hat ein 63 Jahre alter Mann in der Nacht auf Samstag in Willingen einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. In der Folge wurde auch der 63-Jährige festgenommen und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Korbach berichten, waren sie gegen 23:40 Uhr in einen Willinger Ortsteil gerufen worden, nachdem ein 56-jähriger Mann in seiner Wohnung eine Familienangehörige angegriffen und verletzt haben sollte. Während die Streife den hochaggressiven 56-Jährigen festnahm, erschien plötzlich dessen älterer Bruder und versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten, versuchte mehrfach, auf das Opfer der vorausgegangenen häuslichen Gewalt einzuwirken und verletzte schließlich einen Polizisten mit Faustschlägen. Der Beamte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus weiter fortsetzen. Die beiden Brüder mussten die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten, die Ermittlungen dauern an.

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