Polizei Korbach

POL-KB: Betrogen mit Schockanruf: Zeugen von Geldabholung in Korbach gesucht

Korbach (ots)

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Am Freitagabend haben Betrüger mit der Masche des sogenannten Schockanrufes mehrere tausend Euro von einer Rentnerin aus Korbach erbeutet. Bereits am späten Nachmittag hatte das Opfer einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und schilderte, dass die Nichte der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind verstorben sei. Um eine Untersuchungshaft der Nichte zu verhindern, sei eine sofortige Zahlung einer hohen Kaution in Bar erforderlich. Mit dieser Androhung setzten die unbekannten Täter die Frau so stark unter Druck, dass sie den Geldbetrag in einen braunen DIN A4 Umschlag steckte und schließlich gegen 20:00 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses in einem Wohngebiet zwischen der Schwelmer Straße und der Straße "Am Buchenbaum" an einen vermeintlichen Abholer des Amtsgerichts Korbach übergab. Dieser entfernte sich nach der Übergabe fußläufig in Richtung der Solinger Straße. Als sich die Täter anschließend nicht mehr so wie besprochen meldeten, fiel der Frau der Schwindel auf und sie informierte die Polizei.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 25 Jahre alt - Dunklerer Hautteint - Schlanke Statur - Schwarze Haare - Bekleidet mit einer kurzen Jeanshose und einem grünen T-Shirt

Der Anrufer sowie der Abholer haben den Angaben des Opfers nach akzentfrei Deutsch gesprochen. Die Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt, wobei die Ermittler um Hinweise auf den Abholer der Beute bitten. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an erwähnter Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 zu melden.

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