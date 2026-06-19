Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Seniorin mit Schockanruf in russischer Sprache betrogen. Polizei sucht Zeugen von Geldabholung in Korbach

Korbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.Juni) fiel eine Seniorin in Korbach dreisten Betrügern zum Opfer. Mit einer frei erfundenen Geschichte über einen angeblichen Autounfall ihrer Tochter erbeuteten die Betrüger einen hohen Bargeldbetrag, welcher schließlich an der Haustür der Frau abgeholt wurde. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Geldabholer beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf die Täter geben können.

Die hochbetagte Dame erhielt gegen 11 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine weinerliche klingende Frau gab vor, die Tochter der Geschädigten zu sein. Sie schilderte, in einen Autounfall verwickelt zu sein, bei dem ein Kind zu Schaden gekommen sei. Um diesem Kind zu helfen und von der Polizei nicht verhaftet zu werden, benötige sie einen Geldbetrag in Höhe von 85.000,- Euro. Während des Gesprächsverlaufes meldete sich dann eine männliche Stimme und gab sich als Polizist aus. Dieser habe akzentfrei russisch gesprochen, so dass die weitere Kommunikation in dieser Sprache fortgeführt wurde. Der angebliche Polizist forderte von der Seniorin sogar einen Betrag von 100.000 Euro zur Abwendung des Schadens. Die Täter setzten die Rentnerin im Gesprächsverlauf derart unter Druck, dass sie schließlich zwischen 12 Uhr und 13 Uhr einem Abholer einen hohen Geldbetrag in bar an ihrer Haustür in der Weizackerstraße übergab. Erst Stunden nach der Tat, als die Tochter der Seniorin ihre Mutter besuchte, fiel der Betrug auf.

Der Geldabholer soll laut der Seniorin männlich, etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte einen hellen Teint, kurzes schwarzes Haar und trug eine dunkle Umhängetasche.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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