Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnhaus, ertappter Täter flüchtet ohne Beute

Korbach (ots)

Am vergangenen Freitag (12. Juni) gegen 22 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sonnensteig in Bad Wildungen ein, indem er die Terrassentür aufhebelte und dann im Erdgeschoss in das Haus eindrang. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses lag zu dieser Zeit in ihrem Bett im Obergeschoss des Hauses. Von den Geräuschen des Einbrechers aufgeschreckt, betrat sie den Hausflur und überraschte den Täter, der daraufhin sofort die Flucht ergriff.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, entwendet wurde nichts.

Der Täter konnte durch die Hausbewohnerin wie folgt beschrieben werden: Er war männlich, etwa 175-180 cm groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer Jogginghose, einem Basecap und einem Kapuzenshirt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell