PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnhaus, ertappter Täter flüchtet ohne Beute

Korbach (ots)

Am vergangenen Freitag (12. Juni) gegen 22 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sonnensteig in Bad Wildungen ein, indem er die Terrassentür aufhebelte und dann im Erdgeschoss in das Haus eindrang. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses lag zu dieser Zeit in ihrem Bett im Obergeschoss des Hauses. Von den Geräuschen des Einbrechers aufgeschreckt, betrat sie den Hausflur und überraschte den Täter, der daraufhin sofort die Flucht ergriff.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, entwendet wurde nichts.

Der Täter konnte durch die Hausbewohnerin wie folgt beschrieben werden: Er war männlich, etwa 175-180 cm groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer Jogginghose, einem Basecap und einem Kapuzenshirt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 12:36

    POL-KB: Bad Arolsen - Versuchter Einbruch in Schule, keine Beute aber hoher Sachschaden

    Korbach (ots) - Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in eine Schule im Viehmarktsweg in Bad Arolsen. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter versuchten am vergangenen Wochenende (12. bis 14. Juni) zunächst, die Haupteingangstür zur Schule aufzuhebeln. Als dies misslang hoben sie mit körperlicher Gewalt ein in den Boden ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 15:32

    POL-KB: Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute

    Korbach (ots) - Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Geschäft Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter hatten in der Zeit von Mittwochabend, 3. Juni, bis Freitagmorgen, 5. Juni, versucht, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln. Da dies misslang, konnten sie nicht in das Gebäude einsteigen und mussten ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:52

    POL-KB: Bad Wildungen - Reifen an vier Autos zerstochen, Polizei bittet um Hinweise

    Korbach (ots) - An insgesamt vier Autos in Bad Wildungen zerstachen Unbekannte die Reifen. Die Polizei bittet um Hinweise. In der Dr.-Born-Straße traf es einen blauen Peugeot 207, an dem zwischen Donnerstag (4. Juni), 20.00 Uhr, und Freitag (5. Juni), 10.15 Uhr, alle vier Reifen zerstochen wurden. Am Donnerstag zwischen 20.00 und 23.00 Uhr hatten es die Täter auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren