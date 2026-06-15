Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Versuchter Einbruch in Schule, keine Beute aber hoher Sachschaden

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in eine Schule im Viehmarktsweg in Bad Arolsen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter versuchten am vergangenen Wochenende (12. bis 14. Juni) zunächst, die Haupteingangstür zur Schule aufzuhebeln. Als dies misslang hoben sie mit körperlicher Gewalt ein in den Boden eingelassenes Gitter heraus. Mit diesem Gitter versuchten sie gewaltsam, die Tür zu öffnen. Außerdem beschädigten sie mit dem Gitter ein Fenster und hoben eine Bank auf dem Schulhof gewaltsam aus dem Pflaster. Die Täter konnten nicht in das Gebäude einsteigen und mussten ohne Beute fliehen.

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt, der Schaden wurde am frühen Sonntagnachmittag festgestellt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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