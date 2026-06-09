POL-KB: Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute
Korbach (ots)
Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute
Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Geschäft Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Täter hatten in der Zeit von Mittwochabend, 3. Juni, bis Freitagmorgen, 5. Juni, versucht, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln. Da dies misslang, konnten sie nicht in das Gebäude einsteigen und mussten ohne Beute flüchten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
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