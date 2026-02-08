POL-PDLU: Nägel auf Feldweg
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Am Samstagnachmittag, 07.02.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Nagel im Reifen seines PKWs. Bei einer Nachschau auf dem Feldweg zwischen der Mozartstraße und der Industriestraße konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass vermutlich Brandschutt mit Nägeln durch Unbekannte in vorhandene Mulden verteilt wurde. Der Feldweg wurde abgesperrt. Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.
