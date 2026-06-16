Polizei Korbach

POL-KB: Auf Flucht vor Polizei Ölwanne aufgerissen und gegen Hauswand gefahren: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Bad Wildunger Altstadt

Korbach (ots)

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Der bislang unbekannte Fahrer eines Audi A3 ist am gestrigen Montagabend in Bad Wildungen vor einer Streife der Polizei geflüchtet. Dabei verunfallte er in der Altstadt und rannte schließlich zusammen mit seinem Beifahrer davon. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Korbach suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die beiden flüchtigen Männer.

Wie die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen berichten, waren sie gegen 18:45 Uhr in der Bahnhofstraße auf einer Streifenfahrt. Obwohl sie eigentlich gar nicht beabsichtigten, den grauen Audi mit HR-Kennzeichen zu kontrollieren, gab dieser beim Anblick des Polizeiautos plötzlich Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Neue Straße. Um in den engen Straßen keine Unbeteiligten zu gefährden, folgte die Streife dem Flüchtigen mit einigem Abstand. Nachdem bereits die Ölwanne des Audis beim Überfahren von mehreren Geschwindigkeitsschwellen beschädigt worden war und eine größere Menge Motoröl auslief, endete die Fahrt schließlich am Steinfundament eines Wohnhauses in der Kornstraße. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kirchplatz und konnten auch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden. Da die Eigentumsverhältnisse des Audis ungeklärt blieben, wurde das Fahrzeug von der Polizei abgeschleppt.

Von den beiden Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- Etwa 25 bis 35 Jahre alt, normale Statur, sehr kurzes, helles Haar, grüner Kapuzenpullover - Etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunklerer Teint, normale Statur, mittellanges schwarzes Haar, roter Pullover, blaue Jeanshose

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631-9710 entgegen.

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