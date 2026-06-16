PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Auf Flucht vor Polizei Ölwanne aufgerissen und gegen Hauswand gefahren: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Bad Wildunger Altstadt

Korbach (ots)

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Der bislang unbekannte Fahrer eines Audi A3 ist am gestrigen Montagabend in Bad Wildungen vor einer Streife der Polizei geflüchtet. Dabei verunfallte er in der Altstadt und rannte schließlich zusammen mit seinem Beifahrer davon. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Korbach suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die beiden flüchtigen Männer.

Wie die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen berichten, waren sie gegen 18:45 Uhr in der Bahnhofstraße auf einer Streifenfahrt. Obwohl sie eigentlich gar nicht beabsichtigten, den grauen Audi mit HR-Kennzeichen zu kontrollieren, gab dieser beim Anblick des Polizeiautos plötzlich Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Neue Straße. Um in den engen Straßen keine Unbeteiligten zu gefährden, folgte die Streife dem Flüchtigen mit einigem Abstand. Nachdem bereits die Ölwanne des Audis beim Überfahren von mehreren Geschwindigkeitsschwellen beschädigt worden war und eine größere Menge Motoröl auslief, endete die Fahrt schließlich am Steinfundament eines Wohnhauses in der Kornstraße. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kirchplatz und konnten auch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden. Da die Eigentumsverhältnisse des Audis ungeklärt blieben, wurde das Fahrzeug von der Polizei abgeschleppt.

Von den beiden Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor:

   - Etwa 25 bis 35 Jahre alt, normale Statur, sehr kurzes, helles 
     Haar, grüner Kapuzenpullover
   - Etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunklerer 
     Teint, normale Statur, mittellanges schwarzes Haar, roter 
     Pullover, blaue Jeanshose

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631-9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 12:55

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Wohnhaus, ertappter Täter flüchtet ohne Beute

    Korbach (ots) - Am vergangenen Freitag (12. Juni) gegen 22 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sonnensteig in Bad Wildungen ein, indem er die Terrassentür aufhebelte und dann im Erdgeschoss in das Haus eindrang. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses lag zu dieser Zeit in ihrem Bett im Obergeschoss des Hauses. Von den Geräuschen des ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:36

    POL-KB: Bad Arolsen - Versuchter Einbruch in Schule, keine Beute aber hoher Sachschaden

    Korbach (ots) - Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in eine Schule im Viehmarktsweg in Bad Arolsen. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter versuchten am vergangenen Wochenende (12. bis 14. Juni) zunächst, die Haupteingangstür zur Schule aufzuhebeln. Als dies misslang hoben sie mit körperlicher Gewalt ein in den Boden ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 15:32

    POL-KB: Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute

    Korbach (ots) - Korbach - Einbrecher in Geschäft ohne Beute Hohen Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Geschäft Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter hatten in der Zeit von Mittwochabend, 3. Juni, bis Freitagmorgen, 5. Juni, versucht, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln. Da dies misslang, konnten sie nicht in das Gebäude einsteigen und mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren