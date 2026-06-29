Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Mehrere Diebstähle in einer Nacht, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Zwei vollendete Taten und mehrere Versuche wurden der Polizei in der Nacht von Donnerstag (25. Juni) auf Freitag in Frankenberg gemeldet. Ein Unbekannter lief in der Nacht durch ein Wohngebiet in Frankenberg und versuchte, mehrere Autos zu öffnen. Er entwendete schließlich aus einer Garage im Teichweg ein Pedelec im Wert von 4200 Euro. In derselben Garage stand ein unverschlossenes Auto, aus dem er 50 Euro stahl.

Die Geschädigten bemerkten die Diebstähle erst am nächsten Morgen, konnten aufgrund von Videoaufnahmen jedoch feststellen, dass sich die Taten gegen 1 Uhr ereigneten. Bereits gegen 0 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine männliche Person, die in der Wilhelm-Tischbein-Straße um Fahrzeuge herumschlich und versuchte, Türen zu öffnen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 40 Jahre alt und von hagerer Statur, hatte ein südländisches Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und einem 5-Tage-Bart. Er trug ein weißes Poloshirt mit schwarzen Applikationen.

Das Pedelec wurde am nächsten Vormittag in der Straße Auf der Leimenkaute aufgefunden und an den Geschädigten ausgehändigt.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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