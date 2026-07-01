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Polizei Korbach

POL-KB: Einfamilienhaus in Bad Wildungen nach Brand unbewohnbar: Ursache vermutlich technischer Defekt

Korbach (ots)

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Wolfhagen" in Bad Wildungen. Die zu diesem Zeitpunkt anwesende Bewohnerin hatte das Feuer, das nach bisherigen Erkenntnissen in einem Heizungsraum im Erdgeschoss ausbrach, glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. An dem Wohnhaus, das vorerst nicht mehr bewohnbar ist, entstand erheblicher Sachschaden, der sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro beläuft.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen bezüglich eines möglichen technischen Defekts im Bereich der Heizungsanlage als Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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