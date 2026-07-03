PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Autofahrer bei Unfall bei Gemünden schwer verletzt

Korbach (ots)

Gemünden (Kreis Waldeck- Frankenberg)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Autofahrer kam es am gestrigen Donnerstagabend auf der L3073 zwischen Frankenberg und Gemünden. Der Fahrer war mit seinem Mitsubishi auf einer geraden Strecke zwischen den Ortschaften Grüsen und Gemünden unterwegs, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn gesprungen sein soll. Bei dem Versuch, diesem auszuweichen, sei er auf den Grünstreifen geraten, wobei er die Kontrolle über das Auto verlor und gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte, so der Mitsubishi-Fahrer. Der 57-Jährige aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg erlitt hierbei schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Luisa Gaber
Pressestelle
0561/ 9101081


Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 15:09

    POL-KB: Bei Festnahme des Bruders: 63-Jähriger verletzt Polizeibeamten mit Faustschlägen

    Korbach (ots) - Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Als sein Bruder wegen eines Falls häuslicher Gewalt festgenommen wurde, hat ein 63 Jahre alter Mann in der Nacht auf Samstag in Willingen einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. In der Folge wurde auch der 63-Jährige festgenommen und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:55

    POL-KB: Betrogen mit Schockanruf: Zeugen von Geldabholung in Korbach gesucht

    Korbach (ots) - Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Am Freitagabend haben Betrüger mit der Masche des sogenannten Schockanrufes mehrere tausend Euro von einer Rentnerin aus Korbach erbeutet. Bereits am späten Nachmittag hatte das Opfer einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und schilderte, dass die Nichte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren