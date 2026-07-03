Polizei Korbach

POL-KB: Autofahrer bei Unfall bei Gemünden schwer verletzt

Korbach (ots)

Gemünden (Kreis Waldeck- Frankenberg)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Autofahrer kam es am gestrigen Donnerstagabend auf der L3073 zwischen Frankenberg und Gemünden. Der Fahrer war mit seinem Mitsubishi auf einer geraden Strecke zwischen den Ortschaften Grüsen und Gemünden unterwegs, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn gesprungen sein soll. Bei dem Versuch, diesem auszuweichen, sei er auf den Grünstreifen geraten, wobei er die Kontrolle über das Auto verlor und gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte, so der Mitsubishi-Fahrer. Der 57-Jährige aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg erlitt hierbei schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

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