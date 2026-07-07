Polizei Korbach

POL-KB: Autodieb fährt in gestohlenem VW an Eigentümer vorbei: 35-Jähriger nach Flucht festgenommen

Korbach (ots)

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

In Bad Wildungen hat die Polizei am gestrigen Montagnachmittag einen 35-jährigen Mann festgenommen, der mit einem gestohlenen VW ausgerechnet am Eigentümer des Pkw vorbeigefahren war. Der Diebstahl des über 20 Jahre alten Fahrzeugs hatte sich bereits am Samstagnachmittag auf dem Gelände eines Autohauses in der Berliner Straße ereignet. Gestern habe der Autohändler dann gegen 17:20 Uhr zufällig den VW mit dem 35-Jährigen am Steuer gesehen, wie er später den aufnehmenden Beamten berichtete. Kurzerhand folgte er dem gestohlenen Wagen mit zwei Mitarbeitern, bis der Fahrer schließlich in der Straße "Am Bruch" anhielt. Die zwischenzeitlich hinzugeeilte Streife der Polizeistation Bad Wildungen konnte den 35-Jährigen, der sich nach seiner Entdeckung durch den Fahrzeugeigentümer zunächst in einem Gebüsch versteckt hatte, schließlich nach kurzer Flucht in einem angrenzenden Waldstück festnehmen. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, der Pkw wurde sichergestellt. Im Anschluss fanden die Beamten heraus, dass der Mann offenbar auch einen Satz Kompletträder vom Gelände eines weiteren Autohauses sowie ein Paar Kennzeichenschilder gestohlen und an dem VW angebracht hatte. Der 35-Jährige muss sich daher nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

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