Polizei Korbach

POL-KB: Betrug durch Schockanruf in Korbach: Hinweise auf Geldabholer mit auffälligem Bart erbeten

Korbach (ots)

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Ein Rentnerpaar aus Korbach wurde am Donnerstag das Opfer von Betrügern, die mit der miesen Masche der Schockanrufe mehrere tausend Euro erbeuteten. Die Senioren hatten am Abend einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten. In russischer Sprache gab sich ein Mann als Polizist aus und schilderte, dass die Nichte der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und nun in Untersuchungshaft kommen solle. Dies könne nur durch die sofortige Zahlung einer hohen Kaution in bar verhindert werden. Auf diese Weise setzten die Täter das Rentnerpaar derart unter Druck, dass sie das Geld in zwei Briefumschlägen verstauten. Die Abholung des Geldes erfolgte dann gegen 22 Uhr an der Wohnungstür der Opfer in einem Wohngebiet nahe der Großsporthalle "Auf der Hauer". Der vermeintlich von der Polizei geschickte Abholer wurde als etwa 1,60 Meter groß, kräftig, mit nach vorn gekämmtem schwarzem Haar sowie Oberlippen- und Kinnbart beschrieben. Er soll eine Tätowierung am linken Unterarm gehabt und ein helles T-Shirt sowie eine kurze Jeanshose getragen haben. Als die Senioren später Kontakt zu ihrer Nichte aufnahmen, wurde ihnen schließlich klar, dass sie Betrügern aufgesessen waren und sie erstatteten am Freitag Anzeige bei der Polizei.

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kassel bislang nicht zur Identifizierung der Täter führten, bitten die Beamten des für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariats nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet nahe der Großsporthalle "Auf der Hauer" gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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