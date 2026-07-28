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Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - In schwarzem Audi vor Polizei geflüchtet, 20-jähriger nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen

Korbach (ots)

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt zwischen Berndorf und Korbach konnten Beamte der Polizeistation Korbach gestern Mittag (27. Juli) einen jungen Mann festnehmen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein mit einem Audi unterwegs war. Sein Beifahrer konnte flüchten, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:15 Uhr rief eine aufmerksame Zeugin bei der Polizeistation Korbach an und meldete einen schwarzen Audi, der in sehr auffälliger Fahrweise auf der Landstraße zwischen Bad Arolsen und Korbach fahren würde. Eine Streife der Polizeistation Korbach konnte den Audi schließlich zwischen Berndorf und Korbach sichten. Die Beamten fuhren mit ihrem Streifenwagen hinter dem Fahrzeug her und forderten den Fahrer auf, anzuhalten. Dieser gab stattdessen Gas und flüchtete vor dem Streifenwagen in Richtung Korbach. Auf seiner Flucht kam er von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette, sodass es beinahe zu einem Unfall kam. Schließlich gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen, indem sie überholten und den Wagen ausbremsten. Sobald der Audi stand, öffneten sich beide Türen und Fahrer sowie Beifahrer versuchten zu fliehen. Die Beamten konnten den Fahrer festnehmen, der Beifahrer floh zu Fuß über ein Feld in Richtung Berndorf. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der 20-jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem machte er den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten schließlich ein Einhandmesser sowie einige verschreibungspflichtige Medikamente und Haschisch auf.

Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Ihm wird das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis, das Fahren unter Drogeneinfluss, ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Da der Audi, mit dem der junge Mann unterwegs war, nicht ihm gehörte, ließen die Beamten das Fahrzeug zur Eigentumssicherung abschleppen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Beifahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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