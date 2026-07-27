Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti am Soccerplatz - Polizei sucht Zeugen

Rüthen (ots)

Unbekannte Täter haben den Soccerplatz am Schlangenpfad in Rüthen mit Graffiti beschmiert. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend, 24. Juli, 21 Uhr, und Samstagmorgen, 25. Juli, 9 Uhr.

Am Samstagmittag wurde die Polizei über die Sachbeschädigung informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten zahlreiche Graffiti an der gesamten Rundumbande des Soccerplatzes fest. Die Schmierereien wurden dokumentiert und die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Soccerplatzes am Schlangenpfad beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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