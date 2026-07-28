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Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Mülltonnen angezündet, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende zündete ein unbekannter Täter mehrere Mülltonnen in einem Mehrgenerationenpark in Allendorf/Eder an. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden, die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen (27. Juli) erhielt die Polizei in Frankenberg Kenntnis von einem Mülltonnenbrand, der sich am Wochenende auf dem Gelände des Mehrgenerationen Parks in der Straße "Im Ried" in Allendorf/Eder ereignete. Der Park ist jederzeit frei zugänglich und bietet Freizeitangebote für jedes Alter.

Nach der Spurenlage am Tatort zu urteilen geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Täter vier graue Mülltonnen, die auf dem Gelände verteilt standen, auf einen gepflasterten Weg schob, der durch den Park führt. Dann zündete der Unbekannte die Mülltonnen an, sodass diese komplett niederbrannten. Durch den geschmolzenen Kunststoff und die Hitze wurden die Pflastersteine stark beschädigt, sodass die Höhe des Sachschadens auf etwa 6800 Euro geschätzt wird.

Die Tatzeit kann aktuell nicht genau eingegrenzt werden, sie liegt zwischen Freitagabend und Sonntagabend.

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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