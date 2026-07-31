Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck Sachsenhausen - Trickbetrüger täuscht leeren Tank vor und erbeutet Bargeld, Polizei warnt vor Masche

Korbach (ots)

Auf einen Trickbetrüger ist ein hilfsbereiter 55-Jähriger aus Vöhl bereits am letzten Samstag (25. Juli) auf der B 251 hereingefallen. Ein unbekannter Täter und seine Begleiterin hatten mit einem weißen Audi Kombi gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz zwischen Sachsenhausen und Freienhagen gestanden und das Warnblinklicht eingeschaltet. Unter dem Vorwand, dass ihnen das Benzin ausgegangen sei und sie nur ausländisches Geld dabei hätten, bat der Mann einen 55-Jährigen, der anhielt um zu helfen, ihnen Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Geschädigte wechselte die ausländischen Scheine, bei denen es sich nach Angaben des männlichen Täters um 1000,- BYN - Belarus-Rubel handelte. Er gab dem Unbekannten dafür 300 Euro. Anschließend zeigte der 55-Jährige dem Paar noch die nächstgelegene Tankstelle in Sachsenhausen. Erst zu Hause stellte er fest, dass es sich bei den Geldscheinen, die der Täter ihm gab, um alte, ungültige Scheine handelte.

Der Täter und seine Begleiterin können wie folgt beschrieben werden: Ein etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit normaler Statur, dunklem Teint und schwarzen mittellangen Haaren. Er hatte einen schwarzen Vollbart, grün Augen und ein arabisches Erscheinungsbild. Bei seiner Beifahrerin handelte es sich um eine korpulente weibliche Frau mit langen schwarzen Haaren, dunklem Teint und dunklen Augen. An dem weißen Audi waren polnische Kennzeichen angebracht.

Die zuständigen Ermittler der Korbacher KriPo suchen Zeugen, die Hinweise auf das Paar geben können. Zudem möchte die Polizei vor dieser Betrugsmasche warnen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach oder die Polizeistation Korbach unter 05631 9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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