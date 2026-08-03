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Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf Rennertehausen - Unbekannter versucht Grillhütte in Brand zu stecken, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (2. August) gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Grillhütte in der Straße "Im Dickenscheid" in der Feldgemarkung von Rennertehausen gemeldet.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Riegelschloss an der Holztür zur Grillhütte aufgehebelt worden war. Im Inneren der Grillhütte lagen in einer Ecke Holzspäne, die zum Teil verkohlt waren. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter versuchte, die Hütte in Brand zu setzen. Da die Späne nicht komplett Feuer fingen, konnten die Flammen nicht auf das Gebäude übergreifen, sodass kein Schaden entstand.

Da nicht bekannt ist, wann die Hütte zuletzt genutzt wurde, lässt sich der Tatzeitraum nicht genau eingrenzen.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Branddeliktes und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710 oder die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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