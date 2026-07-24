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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Aggressiver Mann am Bahnhof wirft Bierdose auf Polizisten

Elmshorn (ots)

Gestern Abend kontrollierten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Elmshorner Bahnhofs einen Mann. Da dieser durch störendes Verhalten aufgefallen war erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis.

Gegen 22.40 Uhr wurde der 30-jährige Deutsche abermals angetroffen und auf den bestehenden Platzverweis hingewiesen. Daraufhin beleidigte der Mann die Bundespolizisten und wurde zusehends aggressiv.

Unverhofft warf er eine Bierdose auf einen Beamten und schlug in dessen Richtung. Die Beamten mussten den Mann fixieren. Die Beschimpfungen gingen auch auf dem Weg zur Wache der Bundespolizei weiter.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seines Alkoholkonsums wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Atemalkoholtest ergab zuvor einen Promillewert von 2,2.

Der 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Der beworfene Bundespolizist war nicht mehr dienstfähig.

Den Aggressor erwarten nun Strafverfahren wegen tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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