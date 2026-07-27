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Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Melsungen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in ein Jugendzentrum in der Fritzlarer Straße in Melsungen einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:20 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie das Zersplittern von Glas gehört hatte. Zudem beobachtete sie mehrere Personen, die offenbar versuchten, in das Gebäude einzudringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten mindestens zwei unbekannte Täter zunächst gewaltsam die Glasscheibe neben der Eingangstür des Jugendzentrums. Anschließend versuchten sie, die Tür aufzuhebeln, was jedoch offensichtlich nicht gelang. Schließlich flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Nach Angaben einer Zeugin soll sich während der Tat zudem ein weiterer Tatverdächtiger in der Nähe aufgehalten und offenbar Schmiere gestanden haben.

Die Tatverdächtigen werden als männlich, etwa 15 bis 17 Jahre alt und von eher kleiner Statur beschrieben.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000, - Euro.

Die Polizei in Melsungen führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Fritzlarer Straße verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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